Fotograaf lag anderhalf uur in de zee om kiekjes van Van Aert en van der Poel te schieten

Geen publiek was er toegelaten op het WK veldrijden en dus konden ook veel fotografen geen actiebeelden schieten van de wereldtoppers.

Dat was echter zonder Maarten Van de Velde gerekend. Hij lag anderhalf uur in het water om foto’s te maken. “Een ingeving van het laatste moment”, vertelt Maarten aan HLN. “Toen ik zaterdag vanuit mijn warme zetel naar het WK voor de vrouwen aan het kijken was, viel mij meteen op hoe dicht sommigen bij de waterlijn reden. Eigenlijk fietsten ze zelfs al ìn de zee.”

En dus smeedde Van de Velde een mooi plannetje. “Vanuit het water kon dit alleen maar unieke foto’s opleveren, bedacht ik meteen. Toen ik op tv dan ook nog eens zag dat geen enkele andere fotograaf in dat water stond, begon het bij mij alleen nog maar harder te jeuken. Alleen was het natuurlijk al veel te laat om voor de mannenwedstrijd daags nadien nog een accreditatie als fotograaf aan te vragen.”

De man kwam geregeld tijdens de live-uitzending in beeld. “Vooraf had ik her en der wat inlichtingen ingewonnen en kreeg ik te horen dat het strand verboden terrein zou zijn, maar de zee zelf als een vrije zone werd beschouwd. Waardoor ze mij eigenlijk weinig konden maken. Ik ben dan 500 meter naast het parcours de zee ingegaan en richting ‘mijn positie’ gezwommen.”

Toen hij uit het water kwam, wachtte de politie hem op. “Toen ik na zo'n drie kwartier ter plaatse weer ben terug gezwommen meter naar mijn vertrekplek 500 meter verder, stonden enkele ‘blauwe vrienden’ mij daar op te wachten. Maar gelukkig zonder erg, ik ben er met een vermaning vanaf gekomen...”