Van Avermaet heeft twee ritten in de Ster van Bessèges op het oog

Greg Van Avermaet start woensdag ietwat tegen zijn gewoontes en uit noodzaak in de Ster van Bessèges.

“De voorbije jaren bleef ik in februari liever weg uit Zuid-Frankrijk, omdat het weer er in die periode vaak niet denderend was. Maar kijk, het is hier nu momenteel 17 graden en de zon schijnt. Een enorme meevaller. Ik ben vooral zeer blij dat ik kan koersen na een zeer lange periode zonder wedstrijden”, vertelt Van Avermaet.

En Van Avermaet weet waar hij iets kan betekenen. “Als ik naar het parcours kijk, moeten de eerste en de vierde etappe mij goed liggen. De tweede en derde etappe worden een sprint en dan trekken we de kaart van Marc Sarreau. In principe moet die aankomst wel iets voor mij zijn, maar ook voor Oliver Naesen bijvoorbeeld.”

Of winnen er inzit, is nog maar de vraag. “Natuurlijk win ik graag. Het is al meer dan een jaar geleden dat ik nog eens kon winnen, maar in deze fase is het vooral belangrijk om het gevoel te hebben dat je meedoet en niet achterop hinkt met het oog op de Omloop Het Nieuwsblad en de andere klassiekers.”

Eindwinst in de Ster van Bessèges lijkt ook geen optie. “Op de slotdag is er een tijdrit van 11 kilometer. Ik heb gezien dat wereldkampioen Filippo Ganna hier ook aan de start staat. Hij zal in die tijdrit gemakkelijk een minuut sneller zijn dan mij. Ik heb de voorbije weken niet op mijn tijdritfiets getraind, omdat onze tijdritfiets pas vandaag geleverd werd.”