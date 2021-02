Daan Soete net niet de verantwoordelijke van het veldrijden in atletencommissie UCI

Daan Soete was kandidaat om in de atletencommissie van de UCI te worden opgenomen. Hij heeft het uiteindelijk niet gehaald, de eer gaat naar de Franse veldrijder Steve Chainel. Die gaat nu de belangen van de crossers moeten behartigen.

Er worden dit jaar nieuwe vertegenwoordigers gekozen die in de atletencommissie van de UCI mogen gaan zetelen. Daan Soete was wel bereid om die taak ter harte te nemen. In de verkiezing voor het plekje van vertegenwoordiger van het veldrijden waren hij en de Fransman Chainel kandidaat.

Nu is dus bekend hoe het is afgelopen: Chainel haalde iets meer stemmen dan Soete, zeven om precies te zijn. De UCI heeft Chainel dus geconfirmeerd als het nieuwe lid van de atletencommissie. Bij de vrouwen werd gekozen voor de Tsjechische Nash.

VOOR VIER JAAR

Zij kreeg vijf stemmen meer achter haar naam dan Lucinda Brand, die zich evenwel kan troosten met haar recent behaalde wereldtitel. Chainel en Nash zijn de komende vier jaar de vertegenwoordigers van de cross bij de UCI.