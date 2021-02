Eerste koers bij Bora-Hansgrohe voor Jordi Meeus aan de zijde van Pascal Ackermann

Heel wat sterren uit de wielerwereld maken zich op voor de start van hun seizoen en Jordi Meeus doet dat ook. Onze landgenoot versierde dankzij enkele uitstekende prestaties in 2020 een overstap naar Bora-Hansgrohe. Dat stelt hem meteen ook op in de Ster van Bessèges.

Meeus mag proberen te bewijzen dat hij ook op WorldTour-niveau mee kan doen in de massasprints. Met ook Pascal Ackermann in het team heeft hij meteen iemand naast zich waar hij de stiel nog verder van kan leren. Beide renners zitten ook in de selectie van Bora-Hansgrohe voor de Ster van Bessèges.

Naast deze twee verschijnt Bora ook nog aan de start met Nils Politt, Felix Großschartner, Lukas Pöstlberger, Patrick Gamper en Frederik Wanda. Meeus en Ackermann zullen zich vooral op de tweede en derde etappe richten: dat zijn de ritten met een mogelijke massasprint aan het einde. Een sterk debuut zou alvast het gedroomde scenario zijn voor Meeus om aan zijn periode bij Bora te beginnen.