Laporte wint de eerste rit in de Ster van Bessèges

De eerste rit in de Ster van Bessèges is gewonnen door de Fransman Laporte. Hij haalt het in de sprint van Bouhanni.

Door de vele afgelastingen kwamen heel wat grote namen aan de start van de Ster van Bessèges. Maar liefst drie tourwinnaars maakten hun opwachting. Het trio Delettre, Paquot en Louvet maakten een groot deel van de koers. Op tien kilometer van de meet werden zij echter gegrepen. Het werd al snel duidelijk dat het zou uitdraaien op een sprint. Bouhanni zette de sprint in, maar Laporte kwam heel gemakkelijk over hem en loste dat niet meer. De koers werd op enkele kilometers van het einde nog ontsierd door een valpartij, waarbij enkele renners op een geparkeerde auto botsten. Renner knalt op geparkeerde auto in stevige valpartij in het peloton pic.twitter.com/vWumz3WH4f — Sporza 🚴 (@sporza_koers) February 3, 2021