VOORBESCHOUWING: overgangsjaar voor Intermarché-Wanty-Gobert in de WorldTour

Nu het nieuwe jaar is aangebroken, is het ook tijd om voor te beschouwen op wat we in 2021 mogen verwachten van de verschillende wielerploegen. We houden de WorldTour-ploegen dan ook onder het vergrootglas. Vandaag: Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.

SAMENSTELLING

Heel wat vers bloed bij Intermarché-Wanty-Gobert en er werden ook zeer verschillende profielen binnengehaald. Baptiste Planckaert en Taco van der Hoorn zijn de nieuwkomers uit de Lage Landen. Er werden vrij jonge renners gehaald als Zimmermann als Rota.

Daarnaast kwam er zeker ook de nodige portie ervaring bij met mannen als Hirt, Koch, Taaramäe en Meintjes. Sprinters Timothy Dupont en Alfdan De Decker zoeken hun geluk voortaan bij een andere Belgische ploeg. Het vertrek van Xandro Meurisse zat er al langer aan te komen. Offredo stopte met koersen.

PLUSPUNTEN

Door het overnemen van de licentie van CCC zet de ploeg van Hilaire van der Schueren de stap naar de WorldTour. Een mooie beloning voor iedereen die zich al lang inzet voor het team en voor de renners de kans om zich op het hoogste niveau te tonen. Met Intermarché is er een grote hoofdsponsor die zijn schouders onder het project zet. De aanvallende manier van koersen kan nu in elke grote wedstrijd getoond worden.

MINPUNTEN

De grote troef is meteen ook de grootste uitdaging. Aangezien dit het eerste jaar is in de WorldTour zullen sommige renners moeite hebben met in een nog sterker peloton te rijden. Voorts ontbreekt het de ploeg aan een echte veelwinnaar. Sprints of bergop, rittenkoersen of eendagskoersen: vaak winnen gaat moeilijk worden. Baptiste Planckaert mist door blessure het voorjaar, dat is nu al een domper.

X-FACTOR

Hiervoor zijn een aantal gegadigden, met Van Poppel als voormalige ritwinnaar in de Vuelta die zeker nog de leeftijd heeft om echt mee te doen in de sprints. Of Meintjes die voor een top 10 kan gaan in een grote ronde als hij zijn beste niveau haalt. Toch richten wij onze blik vooral op Jan Bakelants.

Als voormalige geletruidrager kan hij straks in de Tour nog eens vrank en vrij zijn kans gaan, waar hij zich in het verleden daar al te dikwijls moest opofferen voor Bardet. Zijn val in Lombardije lijkt een keerpunt te zijn in zijn carrière, maar hier is nu ook voor hem de kans om te bewijzen wat hij nog in zijn mars heeft. Kan alvast teren op bakken nuttige ervaring.