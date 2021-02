VOORBESCHOUWING: stevige verjongingskuur bij Lotto en voorts rekenen op Gilbert, Wellens, De Gendt en Ewan

Nu het nieuwe jaar is aangebroken, is het ook tijd om voor te beschouwen op wat we in 2021 mogen verwachten van de verschillende wielerploegen. We houden de WorldTour-ploegen dan ook onder het vergrootglas. Vandaag: Lotto Soudal.

SAMENSTELLING PLOEG

Het Lotto Soudal van 2021 ziet er heel anders uit dan dat van 2020. Er werd resoluut ingezet op de jeugd, al dan niet ingegeven met de coronacrisis. Dat brengt met zich mee dat renners als Arméé, Dewulf en Wallaeys voortaan elders te vinden zijn. Uit de eigen jeugdopleiding laat Lotto liefst vier renners doorstromen. Ook Conca en Kron zijn amper 22. Malecki is met zijn 25 jaar veruit de 'oudste' nieuwkomer.

PLUSPUNTEN

Hoewel de jeugd een groot deel van de ploeg vormt, blijven er een aantal ervaren kleppers over die ook weten hoe te winnen. Gilbert moet nog op niveau komen na zijn knieblessure, maar droomt nog altijd van Milaan-Sanremo. Degenkolb ligt dan weer wakker van Roubaix. De Gendt kreeg in 2020 niet altijd de ruimte om in de ontsnapping te gaan. Al wil dat niet zeggen dat we dit jaar geen straffe stoot van hem mogen verwachten.

Met Tim Wellens zien ze het zeker ook nog zitten bij Lotto Soudal. Eindigde het vorige seizoen sterk in de Vuelta, is ook vaak goed vroeg op het seizoen en ambieert eveneens winst in een klassieker. Caleb Ewan was de man die in 2020 voor het overgrote deel van de overwinningen zorgde bij Lotto. De ploegleiding hoopt dat de Australische topsprinter garant blijft staan voor resultaten.

MINPUNTEN

Het valt nog maar af te wachten hoezeer de jeugdige talenten van Lotto Soudal zich kunnen doorzetten bij de profs. Zij hebben recht op geduld, maar tegelijkertijd moet de ploeg in de breedte wel sterk genoeg blijven en dat dreigt een probleem te vormen. De vernoemde sterkhouders in het team kunnen zich weinig mindere dagen veroorloven.

X-FACTOR

Mannen als De Gendt, Degenkolb, Gilbert en Wellens kunnen misschien wel hier en daar een overwinning meepikken, zelfs in een grote wedstrijd. Toch is enkel Ewan de man die Lotto aan veelvuldige zeges kan helpen. Een renner die de beste is in zijn specialiteit, of daar toch dicht bij aanleunt, die moet je koesteren. Bij Lotto zullen ze er dan ook alles aan doen om hem telkens goed gepositioneerd in de massasprints te krijgen.