🎥 Mads Pedersen ontsnapt aan het ergste: "Geraakt door een andere fiets, gelukkig ben ik niet gevallen"

Na zijn derde plaats in de openingsetappe was Pedersen ook een vaak genoemde naam voor winst op dag twee. "De jongens deden het uitstekend en steunden me echt goed. Ik zat in een goede positie aan het rondpunt met 400 meter te gaan, maar toen vielen ze daar", schetst de Deen de situatie in de finale.

Hoe heeft hij die passage met al die valpartijen beleefd? "Omdat ik geraakt werd door een andere fiets moest ik rechtdoor gaan. Gelukkig ben ik zelf niet gevallen. Ik ben blij dat ik niet gevallen ben. Je ziet bij hoeveel renners hun kledij gescheurd is."

#EDB2021 🇫🇷 Stage 2@Mads__Pedersen had to veer across the road to avoid going down but was lucky to get through that unscathed.



We hope that everyone who was involved will be okay. pic.twitter.com/zRepNowWUY