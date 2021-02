De Ronde van Italië opent dit seizoen met korte tijdrit: ook sprinters en punchers krijgen in het begin van de Giro hun kans

Zo opent de Giro dit seizoen met een korte tijdrit van negen kilometer. De tijdrit zal plaatsvinden in Turijn. Een mooie kans dus voor een renner als Filippo Ganna om de leiderstrui te pakken van de grote ronde in zijn eigen land.

Ook de profielen van de tweede en de derde etappe zijn al bekendgemaakt. Zo lijkt de tweede etappe op een massasprint te eindigen, terwijl de derde etappe wel eens iets voor de punchers zou kunnen zijn. Hieronder vindt u een overzicht van de eerste drie ritten in de filmpje van de Giro zelf.

The Giro d'Italia 2021 will start from…. PIEMONTE! Did you guess the Grande Partenza? | Il Giro D'Italia 2021 partirà dal… PIEMONTE! Avete indovinato la Grande Partenza? pic.twitter.com/9OF0O7at3v