Eerste ritwinnaar in Bessèges denkt al meteen aan klassement: "Alles aan doen om op hetzelfde elan door te gaan"

Als de eerste rit in de Ster van Bessèges een indicatie is, kan het wel eens een veel beter seizoen voor Cofidis worden dan vorig jaar. Terwijl de ploeg in 2020 maar een matige beurt maakte, won Christophe Laporte in 2021 meteen. En hij wil voor meer gaan.

Christophe Laporte was de snelste en de sterkste op de Côte de la Tour. De Fransman schonk zijn team dus al vroeg op het seizoen een overwinning. "Ik ben super tevreden. 2020 is geen gemakkelijk jaar geweest. Ik was zeer gemotiveerd deze winter en wist dat mijn vorm goed was. Ik wist dat ik me goed moest positioneren, ik verwachtte me nog aan een aanval."

Na de tweede plek viel er een gat van een paar seconden en in de stand heeft hij nog een iets grotere bonus. "Ik ben blij dat ik ook bonificatieseconden kon pakken voor het klassement. We gaan dat opnieuw proberen te doen, met het oog op de tijdrit van zondag", spreekt Laporte als sprinter zelfs meteen klassementsambities uit. Dat komt natuurlijk ook omdat hij wel uit de voeten in het werk tegen de klok.

VERTROUWEN GEVEN

In de eerste plaats is zijn overwinning uiteraard een opsteker voor het moreel. "Ik ben trots dat ik meteen vertrouwen kan geven aan mijn ploegmaats en aan de staff. We gaan er alles aan doen om op hetzelfde elan door te gaan."