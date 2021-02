Haussler: "Ken wegen in Omloop bijna even goed als de Belgen, Teuns kan goede uitslag behalen in Vlaanderen of E3"

Met zijn deelname aan het WK veldrijden achter de rug ligt de focus voor Heinrich Haussler opnieuw op de weg. Met name op de klassiekers en in het bijzonder de Omloop op 27 februari. In andere klassieke eendagskoersen ziet hij ook ploegmaat Dylan Teuns een goede beurt maken.

Haussler blikt bij Cyclingnews vooruit op onder andere de Omloop Het Nieuwsblad. "Ik heb ervaring. Ik ga niet zeggen dat ik de wegen even goed ken als de Belgen, maar toch bijna even goed en dat is mijn grootste voordeel. Mijn rol in het team is met ouder worden ook een beetje veranderd. Het gaat om de anderen te helpen, maar zeker dit jaar zijn er nog altijd een paar koersen waarin ik een vrije rol krijg".

De Australiër stelt duidelijke doelen in het klassieke voorjaar en kan best wel op zijn eentje zijn plan trekken. "Ik weet wat ik moet doen, zeker in de Omloop, in het openingsweekend. Die eerste koers, daar geniet ik echt van. Ik wil daar proberen een goede uitslag te behalen en natuurlijk ook in Parijs-Roubaix."

VERSTERKING VOOR KLASSIEKERS WELKOM

Zijn ploeg Bahrein staat nu wel niet meteen bekend om specialisatie in de klassiekers. "Het zou goed zijn om een echt klassieke ploeg te hebben. Ik ga niet opscheppen, maar het zou goed zijn om twee à drie renners zoals mezelf in het team te hebben. Er is wel Dylan Teuns. Hij geniet er ook van. Als hij in vorm is kan hij een hele goede uitslag behalen in koersen zoals de Ronde van Vlaanderen en de E3."