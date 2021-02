Jordi Meeus mist debuut bij Bora-Hansgrohe niet en pakt meteen witte trui: "Ik moest mijn eigen kansen grijpen"

Wat een debuut van Jordi Meeus bij Bora-Hansgrohe! De 22-jarige Belg bewijst meteen dat hij uit het goede hout gesneden is. In de rit van en naar Bellegarde in de Ster van Bessèges sleepte Meeus een mooie ereplaats uit de brand. De Limburger mocht na afloop meteen naar het podium.

"We hebben als ploeg de hele dag goed samengewerkt", vertelt Meeus over de openingsetappe in Bessèges. "Onze plannen werken aangetast door mechanisch pech voor Felix Großschartner op 15 km van de aankomst en zijn val kort nadien. Ik moest dus mijn eigen kansen grjipen in de finale."

Ik kon een goede positie behouden

Dat deed onze landgenoot voortreffelijk. "Op het klimmetje zat ik bij de eerste tien renners. Nadien was het vol gas naar de finish. Ik kon een goede positie behouden en eindigde zesde. Ik ben tevreden met dat resultaat en ook met het veroveren van de trui voor beste jongere."

Zijn eerste koersdag voor de WorldTour-ploeg en meteen de witte trui: dat kan tellen. Zoals het hoort betrekt Meeus ook de teamgenoten in de hulde. "Dank aan mijn ploegmaats, die mij in een goede positie brachten in aanloop naar de lastige finale."