Nederlandse sprinter van Intermarché-Wanty-Gobert meteen op de afspraak in de Ster van Bessèges: "Een plaats in de top 10 is een mooie bonus"

Christophe Laporte zal vandaag als leider aan de tweede etappe in de Ster van Bessèges starten. Hij haalde het voor Bouhanni en Pedersen in de eerste etappe. Danny van Poppel was de beste Nederlander op de tiende plaats.

Van Poppel was tevreden met het resultaat. Hij vertelde het bij zijn ploeg Intermarché-Wanty-Gobert. "We hadden het een plan en het is perfect uitgevoerd door de mannen. Ik ben zeer tevreden over onze eerste wedstrijd samen. Een plaats in de top 10 zie ik als een mooie bonus", aldus van Poppel.

