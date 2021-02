VOORBESCHOUWING: Van der Poel gaat bij Alpecin-Fenix voor volgend Monument en olympische droom

Nu het nieuwe jaar is aangebroken, is het ook tijd om voor te beschouwen op wat we in 2021 mogen verwachten van de verschillende wielerploegen. De WorldTour-ploegen hielden we al wel onder het vergrootglas, maar er is één ploeg die het zeker ook verdient extra belicht te worden: Alpecin-Fenix.

SAMENSTELLING PLOEG Lasse Norman Hansen is de enige noemenswaardige renner die andere oorden opzocht. Voorts haalde Alpecin-Fenix renners in huis die het klappen van de zweep inmiddels wel kennen met Laurens De Vreese, Silvan Dillier en Xandro Meurisse. Een nieuwe jonge kracht is Jasper Philipsen en zo heeft de ploeg er opnieuw een speerpunt bij voor in de sprints. PLUSPUNTEN Grootste pluspunt is multitalent Mathieu van der Poel, ook dit jaar weer het uithangbord van de ploeg. Met hem en Dries De Bondt heeft de ploeg de twee driekleuren uit de Lage Landen. Naast straffe prestaties met Van der Poel dus ook visibiliteit verzekerd. Met Philipsen hebben ze er ook een sprinttalent bij uitstek bij. Bovendien kan hij ook meer aan dan enkel pure massasprints, dat heeft hij vorig jaar in de Vuelta bewezen. Meurisse was tuk op een overstap naar een nieuwe ploeg met ambitie en zal gretig zijn om zich te bewijzen. MINPUNTEN Een renner als Modolo zal toch uit zijn schulp moeten komen, want 2020 viel voor hem nogal tegen. Daarnaast is het ook afwachten hoe de sprints verdeeld worden tussen Philipsen en Merlier. Vroeger waren ze als tegenstanders al eens betrokken bij incidentjes. Met iemand als Van der Poel in de ploeg wil de rest natuurlijk elke kans grijpen. Iedereen tevreden houden kan wel eens de grootste uitdaging zijn. X-FACTOR Dit kan bij Alpecin-Fenix alleen maar Mathieu van der Poel zijn. Zijn overwinning in de Ronde van Vlaanderen na de spurt tegen Wout van Aert gaat nog lang bijblijven. Van der Poel gaat dit jaar op zoek naar een volgend Monument. Niemand zal verbaasd zijn als hij in dat opzet slaagt. Voorts lonkt zijn Tourdebuut, maar ligt hij vooral wakker van de Olympische Spelen. Opnieuw meer aandacht voor de mountainbike dus.

