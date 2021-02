Voormalig geletruidrager Desmet uitgerekend op verjaardag beloond met titel van ereburger van Lichtervelde

Een dubbele reden om te vieren woensdag voor voormalig wielrenner Gilbert Desmet (links op de foto). Het was zijn verjaardag, Desmet bereikte de gezegende leeftijd van negentig jaar. Daarnaast werd hij ook nog eens benoemd tot ereburger van Lichtervelde.

Gilbert Desmet werd uitgenodigd op het gemeentehuis van Lichtervelde voor een ceremonie om hem tot ereburger te benoemen. Met door de coronamaatregelen enkel zijn echtgenote, burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn en schepen Els Kindt aanwezig.

De titel van ereburger van de West-Vlaamse gemeente is meer dan verdiend voor de nu 90-jarige Desmet. Hij deed aan wielrennen van 1952 tot 1967. In totaal won hij 101 koersen, onder meer in de Waalse Pijl was hij de beste. In 1959 eindigde hij tweede in Parijs-Roubaix.

ELF DAGEN IN HET GEEL

Het best was Desmet nog gekend voor zijn dagen in het geel in de Tour. In 1956 droeg hij twee dagen le maillot jaune en in de editie van 1963 zelfs 9 dagen. Desmet is zo de oudste nog levende Belgische geletruidrager in de Tour.