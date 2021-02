Emiel Verstrynge krijgt veel vertrouwen van de bondscoach: "Nog een paar jaar om me te bewijzen"

De net 19 geworden Emiel Verstrynge reed een mooi WK veldrijden bij de beloften in Oostende. De Oost-Vlaming greep net naast een medaille met de vierde plaats.

Bondscoach Sven Vanthourenhout gad Verstrynge twee winters geleden een eerste kans in de Wereldbekercross in Koksijde. “Er is daar toen behoorlijk wat commentaar op gekomen, maar Sven heeft altijd in mij geloofd”, zegt Verstrynge aan KW. “En nu en eigenlijk ook al vorig jaar zie je dat het geloof in mij niet onterecht was.”

Ondertussen verandere Verstrynge van ploeg. “Wat het toen extra speciaal maakte, was dat ik deel uitmaakte van een kleine club uit mijn streek, CT Keukens-Buysse. Voor mij de ideale ploeg als jonge gast, al moest ik nu wel de stap naar een groter team zetten.”

Verstrynge weet van zichzelf dat hij nog heel veel kan groeien. “Ik houd echter de voetjes op de grond. Ik word uitstekend begeleid door Dominic De Caluwé. Alles mag, niets moet. Ik heb nog een paar jaar om me te bewijzen en volgens mij zit er nog genoeg progressiemarge in mij.”