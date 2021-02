Organisatie Luik-Bastenaken-Luik maakt zwaar parcours met elf beklimmingen bekend en deelt vier wildcards uit

Op zondag 25 april staat Luik-Bastenaken-Luik op het programma. De renners die aan de wedstrijd zullen deelnemen, weten nu waar ze aan toe zijn, want de organisatie heeft haar parcours bekendgemaakt voor de editie van dit jaar.

Zo moeten de renners 259,5 kilometer rijden en daarbij moeten ze over elf beklimmingen. De organisatie heeft ook vier wildcards uitgedeeld en die wildcards gaan naar CyclingTeamBingoalWB, Gazprom-RusVelo, Sport Vlaanderen - Baloise en Team Total Direct Energie.

🚴‍♂️ #LBL 2021 🚴‍♂️



🗓 Dimanche 25 avril / Sunday, April 25



⛰ 11 côtes/climbs



🏁 Un final identique à 2020 pour La Doyenne !



🏁 La Doyenne 2021 features a final identical to that in 2020! pic.twitter.com/mNbAKHbLhD