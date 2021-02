Top 10-plaats voor Gerben Thijssen in de Ster van Bessèges, maar volgens hem zat er meer in: "Er was veel meer mogelijk"

De tweede etappe in de Ster van Bessèges kreeg een Belgische winnaar. Timothy Dupont trok aan het langste eind na een ontregelde sprint en onze landgenoot haalde het voor Barbier en Nizzolo. Gerben Thijssen was de tweede beste Belg op de achtste plaats.

Lotto Soudal heeft veel vertrouwen in Gerben Thijssen en het stemt onze landgenoot uiteraard tevreden. "Mijn ploegmaats hadden veel vertrouwen in mij vandaag en ik vind het jammer dat ik ze daarvoor niet heb kunnen belonen. Ik zat iets te ver achterin in de finale. Ik kon nog wel de valpartijen vermijden, maar er was veel meer mogelijk dan de achtste plaats", legde Thijssen uit op de website van Lotto Soudal.

Gerben Thijssen legt uit dat hij veel heeft aan de hulp van een ervaren sprinter zoals John Degenkolb. "Hij geeft mij veel tips en ik leer veel bij van hem. Hij is een leraar die ik de voorbije jaren niet heb gehad. Nu moet ik mij focussen op de volgende rit en leren uit mijn fouten", aldus onze landgenoot.