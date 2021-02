Edward Theuns teleurgesteld met tweede plaats in Bessèges: "Ik had echt de benen om te winnen"

Edward Theuns was een van de vele Belgen die deel uitmaakte van de ontsnapping van de dag in de Ster van Bessèges. De winst was voor solist Tim Wellens en in de achtergrond sprintte Theuns naar plek twee. Achteraf was hij wel wat teleurgesteld dat hij niet kon sprinten voor de winst.

"Mijn vorm is goed en ik heb een goede winter achter de ru. Ik keek al enkele dagen uit naar vandaag. Aangezien ik de enige van de ploeg was in de kopgroep, probeerde ik zo weinig mogelijk krachten te verspillen", vertelt Theuns achteraf. Theuns ging onder meer ten onder aan het ploegenspel van Lotto-Soudal, dat met drie mannetjes voorin de koers meer naar zijn hand kon zetten. "Ik probeerde op de laatste klim aan te vallen maar het was niet ver genoeg van de top. In die afdaling lag wat olie, reed Wellens weg en kwam Kwiatkowski ten vaL..", zucht hij. "Ik had de benen om te winnen", klinkt het nog bij Theuns, maar hij wil niets afdoen van de prestatie van Wellens. "Tim was echt heel sterk dus ik besefte dat ik me moest focussen op de sprint voor de tweede plaats. Ik wist dat ik de snelste was van het groepje, ik had enkel niet het geluk om te winnen", besluit de renner van Trek-Segafredo.