Italiaanse ritzege in Ster van Bessegès, Wellens blijft leider

Filippo Ganna won de derde rit in de Ster van Bessèges nadat hij de hele dag in de aanval reed. Tim Wellens blijft leider in het klassement.

Een trio zorgde voor de eerste actie van de dag. Daarbij zat Ganna. De Bondt en Robeet sloten even later bij hen aan. De ploegmaten van Wellens lieten niet begaan en hielden de voorsprong van de kopgroep onder controle. Robeet moest vooraan lossen, Latour, Turgis en Bettiol kwamen vooraan erbij, zodat er zeven leiders waren. De voorsprong bleef om en bij de 20 seconden. Met nog 10 kilometer te gaan leek alles weer samen te komen, maar Ganna ging er in zijn eentje van door. Na een hele dag in de ontsnapping pakte Ganna solo een knappe overwinning. Laporte en Ackermann stonden mee op het podium. Van Avermaet werd vierde. De leiderstrui van Wellens kwam niet in gevaar.