Timo Roosen rijdt voor van Aert en Groenewegen: "Tot in de finale bij Wout blijven"

Timo Roosen is sinds 2015 in dienst bij Jumbo-Visma. Hij stelt zijn doelen voor dit seizoen graag voor.

De 28-jarige Timo Roosen weet heel goed wat hij wil. ”Op de eerste plaats er gelijk staan in de Omloop Het Nieuwsblad”, zegt hij aan Het Eindhovens Dagblad. “Allemaal om Wout Van Aert daarna zo goed mogelijk te ondersteunen in de Vlaamse klassiekers. We willen een heel sterke ploeg rond hem neerzetten en ik wil daarin een belangrijke rol spelen door tot in de finale bij hem te zijn.”

Die rol is Roosen op het lijf geschreven. “Ik doe dat werk graag. Met de ploeg heel mooie overwinningen pakken is echt mooi en genieten. Een ander groot doel is om na de klassiekers weer wat te kunnen doen in de sprinttrein voor Dylan Groenewegen. Het weerzien met hem in Spanje was als vanouds. Zoals het altijd was."