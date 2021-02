Alpecin-Fenix legt focus voor Van der Poel in eerste Tourweek: "Daar liggen aankomsten voor hem"

Met een nieuwe wereldtitel in het veld, keert Mathieu van der Poel als een tevreden man opnieuw naar de weg om zich voor te bereiden op de klassiekers en de Ronde van Frankrijk.

Teammanager Chistoph Roodhooft denkt dat de eerste week van de Tour de belangrijkste zal zijn voor de ploeg. De Nederlandse kopman zal dus vroeg moeten pieken in de Ronde van Frankrijk.

"We zullen zien hoe het gaat, het zal een groot avontuur zijn voor ieder van ons. Onze focus ligt in die eerste week", klinkt het bij Cyclingnews. Die eerste week omvat een heuvelachtige rit in Bretagne, een finish bovenop de Mûr-de-Bretagne en twee sprintetappes die Van der Poel wel zouden kunnen liggen.

Een team volledig rond één renner bouwen, het wordt vaak alleen gedaan met de klassementsteams. "Maar Bora doet het ook vaak met Sagan. Er zijn veel teams die afhangen van één of twee renners die het verschil kunnen maken, dus we hebben zeker geen abnormale aanpak", verzekert Roodhooft.

Van der Poel vs Van Aert

"We zijn geen Jumbo-Visma dus we zullen het ietwat anders moeten aanpakken dan de topploegen. We moeten enkele etappes eruit pikken die ons liggen maar we trekken zonder klassementsamibities naar de Tour."

Met Van der Poel aan de start, kan de vergelijking met Wout van Aert opnieuw beginnen. Van Aert won al drie Touretappes in twee jaar tijd. "Hij heeft iedereen verrast vorig jaar en velen verwachten van Mathieu hetzelfde nu. Maar misschien wordt het toch niet helemaal hetzelfde, alles is mogelijk", blijft hij realistisch.