Ganna ambitieus na nummertje in Bessèges: "Wil in toekomst voor klassementen gaan"

Als Filippo Ganna mee zit in de vlucht van de dag, mag je je borst natmaken. Zowel in het peloton als in de kopgroep want als de wereldkampioen tijdrijden er solo vandoor probeert te gaan, haal je hem bijna nooit meer terug.

Daar hebben ze in de Ster van Bessèges ook geleerd zaterdag na een knappe solo van Ganna in de vierde etappe. De Italiaan bleef uiteindelijk 17 seconden voor op het peloton waar Laporte de groepssprint won.

In de tijdrit van zaterdag is Ganna de favoriet om te winnen als wereldkampioen, als de benen nog meewillen na zijn dag in de ontsnapping. "Vandaag waren ze erg goed en we zullen moeten afwachten of dat morgen ook zo zal zijn", klinkt het.

"Het doel was om bij Kwiatkowski te blijven deze etappe maar hij zei me dat het geen probleem was voor hem om in de ontsnapping mee te gaan. De laatste tien kilometer ben ik dan solo gegaan", analyseert Ganna de wedstrijd achteraf.

Tegen de klok is hij de beste ter wereld en hij kan ook een aardig stukje klimmen, denk maar aan zijn ritoverwinning in de Ronde van Italië. Ganna wil dan ook eens ontdekken waar zijn grenzen liggen. "We zullen in de toekomst bekijken of ik ook voor een klassement kan strijden in andere races. Een wedstrijd met minder klimmen en een tijdrit erin behoort zeker tot mijn mogelijkheden om te winnen", besluit hij.