Tim Wellens loopt zelfs nog uit en is de verdiende winnaar van Ster van Bessèges, Ganna wint zoals verwacht tijdrit

Met zijn ritzege eerder deze week had Tim Wellens al een stevige optie genomen op eindwinst in de Ster van Bessèges. De Limburger was dan ook optimistisch over zijn kansen en dat bleek niet ongegrond. Tijdens de afsluitende tijdrit kwam zijn eindzege geen moment in het gedrang.

Naast de definitieve beslissing in het klassement stond ook de overwinning in de tijdrit zelf nog op het spel. Ethan Hayter van Ineos Grenadiers werkte de 11 kilometer af in 15'21" en dat bleek toch wel een hele stevige richttijd. Heel wat renners beten er nadien hun tanden op stuk. Het duurde tot de aankomst van Benjamin Thomas dat er een nieuwe toptijd op de tabellen kwam. Die zou niet blijven staan, want de grote topfavoriet maakte het wederom waar. Wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna was vorig jaar in het werk tegen de klok oppermachtig en ging nu nog tien seconden sneller dan Thomas. BIJNA MINUUT OVERSCHOT VOOR WELLENS Wellens zette ook nog een hele fraaie tijdrit neer en werd zelfs nog vierde in de daguitslag. Zo liep hij nog uit op Michal Kwiatkowski, zijn voornaamste uitdager in het klassement. Dat resulteerde dus ook in de eindzege. Wellens wint de Ster van Bessèges met overschot. Die overschot bedraagt ten opzichte van Kwiatkowski 53 seconden. Met Van Avermaet (7e) en Theuns (8e) eindigen er nog twee andere Belgen in de top tien.