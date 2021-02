Van Avermaet tevreden met nieuwe vierde plaats in Bessèges

Greg Van Avermaet zat vrijdag nog mee in de ontsnapping van de dag en werd uiteindelijk vierde. Zaterdag bleef hij in het peloton zitten en werd hij opnieuw vierde aan de finish. De Olympische kampioen is zeer tevreden over hoe alles loopt.

"Ik ben eigenlijk super tevreden met hoe het ging", vertelt Van Avermaet. "De aankomst was lastig en ik heb het goed gedaan op zo'n klim als deze. Ik ben heel tevreden met het werk van het team." Dat er niet gesprint kon worden voor de overwinning, vind Van Avermaet geen ramp. "Ganna leverede een gigantische inspanning waardoor we niet voor de winst konden rijden. En nu is het uitkijken naar morgen want ik sta 6e in het klassement. Al ben ik geen tijdritspecialist. Het is de eerste keer dat ik op de tijdritfiets zal zitten dit seizoen, ik ben benieuwd", blikt hij vooruit.

