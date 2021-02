Remco Evenepoel staat voor belangrijk moment in zijn herstel

Een belangrijk moment breekt aan voor Remco Evenepoel. Uiteraard zou hij graag zo snel mogelijk weer beginnen met fietsen. De voorbije weken was gebleken dat het verstandiger zou zijn om van de fiets te blijven en dat deed Evenepoel dan ook noodgedwongen.

Was er dan voordien te snel hervat of werd er al te veel gedaan op training? Volgens Patrick Lefevere was men bij de medische begeleiding iets te positief geweest met het advies. In elk geval bleek dat een letsel aan het schaambeen nog niet hersteld was en Evenepoel hierdoor hinder ondervond bij zijn trainingen.

Er werd dan beslist om hem de fiets weer enige tijd langs de kant te laten staan. Evenepoel ondergaat vandaag een onderzoek om te kijken of dat letsel aan het schaambeen na de nodige rust wél hersteld is, melden de verschillende media in België. Is dat het geval, dan kan Evenepoel weer stilaan beginnen te fietsen.

HOPEN OP GROEN LICHT

Het is dus vurig hopen op groen licht na dit onderzoek. Bij Deceuninck-Quick.Step hopen ze om Remco Evenepoel in mei aan de start van de Giro te krijgen.