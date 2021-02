🎥 "Flanders Is Going Gravel": Flanders Classics maakt u met kort filmpje warm voor nieuw initiatief

In zijn nieuwe nieuwsbrief komt Flanders Classics met een update over de events in 2021. Voor het eerst wordt het project 'Flanders Gravel' aangekaart. De gravelraces hebben recent een enorme opmars gemaakt in wielermiddens en dat is ook bij Flanders Classics niet onopgemerkt voorbijgegaan.

Daarom is in 2021 ook de eerste Flanders Gravel gepland. Vermoedelijk zal Flanders Classics dus wielertochten over gravelwegen gaan organiseren, al is het nog niet bekend wat Flanders Gravel precies zal inhouden. Een filmpje maakt u wel alvast warm voor dit project. "Flanders Is Going Gravel", klinkt het. Dit initiatief zou plaatsvinden op 2, 3 en 4 juli. Ook op de weg staat er van alles te gebeuren voor Flanders Classics, met uiteraard het organiseren van de Omloop Het Nieuwsblad. Dat is zoals gebruikelijk de eerste wedstrijd van het Vlaamse wielerseizoen en staat op 27 februari op het programma. Publiek zal er door de coronatoestand niet toegelaten zijn. Wel kunnen liefhebbers in de Sint-Pietersabdij in Gent de expo 'Heeren, vertrekt' bezoeken en dit geheel coronaproof. Het bezoeken van de expositie is mogelijk tot 5 april 2021.