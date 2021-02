Kilometervreter Thomas De Gendt gaat voor de tweede keer in drie jaar voor de triple: Giro, Tour én Vuelta

We kunnen Thomas De Gendt stilaan toch een grote ronde specialist beginnen noemen. De renner van Lotto-Soudal rijdt, als alles goed gaat, ook dit jaar weer alle drie de de grote rondes: Giro, Tour en Vuelta. Het zou zijn tweede triple in drie jaar zijn maar De Gendt ziet dat wel goed zitten.

“Ik sta er alleszins op voor de Giro en de Tour. De voorwaarde is natuurlijk dat ik goed uit de Tour kom. Daarna is er niet echt iets speciaals qua koersen voor mij. Dan kan ik maar beter ook naar de Vuelta gaan en daar proberen mijn ritten uit te pikken”, klinkt het bij De Gendt.

Opvallend aan zijn uitleg is wel dat hij geen rekening lijkt de houden met een mogelijke selectie voor de Olympische Spelen in Tokyo.

Seizoensstart

Verder kijkt de ontsnappingskoning er naar uit om zijn seizoen af te trappen: “Ik hoop maar dat ik straks het seizoen kan beginnen in de UAE Tour, want ik lees ook dat het daar qua besmettingen opnieuw aan het verslechteren is. Ik hoop dat ze deze WorldTourronde niet in laatste instantie annuleren”