Carapaz kondigt deel van programma aan met nadruk op eerste koers: "Twee beklimmingen die me heel goed liggen"

Richard Carapaz is in 2020 uitgegroeid tot dé groterondehoop van Ineos. Aan hem om dat ook in 2021 te bevestigen. Carapaz zal één van de kopmannen van de ploeg zijn in de Ronde van Frankrijk. Eerst maar eens kijken hoe het nieuwe seizoen voor hem gaat beginnen.

Carapaz heeft op zijn persoonlijke website een deel van zijn kalender bekendgemaakt. Zo is de eerste koers die hij gaat rijden de Ronde van Catalonië. "Dat kan dit jaar speciaal worden, want er zijn twee beklimmingen in het parcours opgenomen die me heel goed liggen", zegt de Ecuadoriaan. Het is voor het eerst dat hij aan de Ronde van Catalonië gaat deelnemen. Vorig jaar was de Ronde van Colombia de eerste koers die Carapaz afwerkte. Hetzelfde schema volgen kon nu uiteraard niet, omdat de Ronde van Colombia afgelast is. DEELNAME AAN WAALSE KLASSIEKERS Wel nog op zijn programma staat de Ronde van het Baskenland. Die gaat door van 5 tot en met 10 april. Nadien volgen voor hem de Ardennenklassiekers Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Carapaz omschrijft de Tour als het grootste doel van het jaar.