Koersen vs hoogtestage, voorbereiding kan heel verschillend verlopen: "Meer Lampaerts dan Benoots"

Voor renners als Yves Lampaert en Tiesj Benoot is het Vlaamse openingsweekend de eerste belangrijke afspraak van het seizoen. De manier hoe je daar naartoe werkt, kan echter heel anders zijn. Lampaert moet al enkele koersdagen in de benen hebben, voor Benoot is dat niet nodig.

Door de afgelasting van een aantal wedstrijden moesten de plannen van Lampaert danig veranderd worden. "Als ik zonder wedstrijd in de benen aan de Omloop moet beginnen, zou het niet goed komen. Ik heb koers nodig", zegt Lampaert in Het Laatste Nieuws. "Fysiek en mentaal." Deceuninck-Quick.Step stelt hem op in de Ronde van de Provence en zo komt Lampaert deze week toch aan enkele koersdagen. "Een opluchting. Ik vind dit een noodzaak. Ik train veel, maar ik kan niet de intensitait simuleren van een wedstrijd, en dat heb ik nodig om beter te worden. Er zijn misschien gasten die zonder koersen in wedstrijdritme geraken, maar ik denk dat er meer Lampaerts dan Benoots zijn." Tiesj Benoot pakt het inderdaad heel anders aan. Die is op hoogtestage op de Teide en komt pas kort voor de Omloop naar België. "Ik ben ervan overtuigd dat in theorie een hoogtestage voor iedereen werkt, als je het goed doet, maar je moet je er ook goed bij voelen. Vind je een hoogtestage niet plezant, dan is het effect maar de helft. Doe je het wel graag, dan is dit super. Een hoogtestage werkt op de lange termijn", redeneert Benoot.