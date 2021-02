Na aanzet in Bessèges aan Ineos om te bewijzen dat het doorzet met een nieuwe, offensieve koerswijze

Het succes van Ineos in de Ster van Bessèges ligt nog vers in ons geheugen. Was de offensieve manier van koersen die Ineos zegt te willen hanteren daar te zien? Ja, met dank aan Filippo Ganna. Die is er in de Ronde van de Provence niet bij.

Zo gaat het publiek meteen te zien krijgen of het menens is bij Ineos en of het een aanvallendere koerswijze dan in het verleden geïntroduceerd krijgt over de hele ploeg in zijn geheel. Dave Brailsford beweerde na de op klassementsvlak mislukte Tour om het geweer van schouder te willen veranderen.

Brailsford zag hoe Jumbo-Visma de manier van koersen van Ineos kopieerde en zo de tegenstand versmachte. De Nederlandse formatie greep met Roglic dan wel net naast de hoofdprijs, Brailsford had met zijn renners al zo dikwijls de Tour gewonnen. Nu was het qua collectieve sterkte voorbijgestoken door een andere ploeg. Tijd dus om zichzelf heruit te vinden.

NIEUW TIJDPERK

Een nieuw tijdperk treedt aan bij de Engelse topformatie. Niet enkel door het vertrek van Froome en het aantrekken van verse krachten voor het rondewerk. Ook dus in de manier van koersen. Het hoeft niet allemaal in dat keurslijf te blijven steken. Aanvallen mag, hoe meer hoe liever. Niet langer dus de koers in een wurggreep houden door met zijn allen op kop van het peloton te rijden.

© photonews

Het zeggen is één zaak, het doen is een andere. In de eerste rittenkoers van het jaar heeft Ineos wel woord gehouden. Voornamelijk dankzij Filippo Ganna, die een schitterende solo in de vierde rit mooi afrondde. De dag nadien stond er ook nog eens een tijdrit op het programma, waardoor er dubbel succes in zat voor Ganna en zijn ploeg.

BEVESTIGEN IN DE PROVENCE

Ganna bewees vorig jaar in de Giro al dat hij een aanval kan afwerken. Dat is vooral zijn eigen verdienste. De vraag is dus: gaat Ineos ook het spektakel verzorgen in de Ronde van de Provence? Zoja, dan kan er toch gesproken worden van een bevestiging en is de bladzijde wel degelijk omgeslagen.

Wie kan daar bij gebrek aan Ganna voor zorgen? Ivan Sosa heeft wel een patent op een explosieve demarrage in een zware finale. De enthousiaste Dunbar aarzelt ook niet om te versnellen als hij zich goed voelt. Gianni Moscon is eveneens in staat om de koers te kleuren, alleen mag die dringend wel eens wakker schieten en tonen dat hij zijn beste niveau opnieuw kan bereiken.

DE FACTOR BERNAL

Een aanval van Egan Bernal? Waarom niet? In de Ster van Bessèges dook Bernal vroeg in één van de ritten zowaar op in een ontsnapping van een groepje met allemaal grote namen. Na een moeilijk jaar gekenmerkt door fysieke problemen wil Bernal vooral weer fun hebben. Dat kan door in de vlucht te gaan in een pittige etappe en gewoon lekker te koersen. Zeker in dit soort koersen, waarin er van grote druk nog geen sprake is.

© photonews

Laurens De Plus van zijn kant zal zich wellicht eerder voorzichtig opstellen in zijn eerste koers voor Ineos en vooral in dienst rijden. Desalniettemin heeft de ploeg echt wel het potentieel om mee voor animo te zorgen en pionnetjes vooruit te sturen. Aan Ineos dus om kleur te bekennen in de Ronde van de Provence.