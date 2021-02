Onderonsje tussen De Gendt en Keisse op sociale media: "Als iedereen het doet, hebben ze geen peloton meer"

Welke posities mag een renner nog aannemen en welke niet? Thomas De Gendt en Iljo Keisse behoren tot het grote deel van het peloton dat kritisch staat tegenover de nieuwe UCI-regels. De Gendt gaat er op zijn eigen wijze mee om. Dat wil zeggen: op een ludieke manier.

"When she only dates bad boys". Dat tweette De Gendt dinsdagavond, maar het ging vooral om de foto die hij deelde. Daarop leunt De Gendt met zijn rechterelleboog op zijn stuur en legt hij zijn linkerarm en pols losjes op datzelfde stuur.

Een houding die absoluut 'not done' is volgens de nieuwe regels van de UCI. Iljo Keisse was er dan ook als de kippen bij om te reageren. "Jij gaat niet veel grote rondes meer uitrijden", suggereerde Keisse met een kwinkslag dat De Gendt wel eens uit koers genomen kan worden vanwege een foute positie.

Als iedereen het doet dan hebben ze geen peloton meer — Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) February 9, 2021

Waarop De Gendt dan weer antwoordde. "Als iedereen het doet, hebben ze geen peloton meer." Over de nieuwe regels is het laatste woord duidelijk nog niet gezegd. Maar zij die het er niet mee eens zijn, kunnen er maar beter enigszins mee lachen zoals De Gendt en Keisse.