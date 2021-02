Tony Martin vindt de nieuwe UCI-regels geen probleem, maar "ook de échte problemen aanpakken"

De 35-jarige Duitser Tony Martin kan begrip opbrengen voor de regels van de UCI, maar vindt dat er ook nog andere problemen zijn.

De nieuwe regels van de UCI zijn volgens Tony Martin best te begrijpen. Al heeft hij ook een grote maar… “Als we het over veiligheid hebben, moet het over de échte problemen gaan'', zegt Martin aan De Stentor. “Laat de UCI die échte problemen aanpakken.”

En problemen zijn er wel volgens Martin. “Dan moet het gaan over al die vluchtheuvels waar wij langs moeten. Motoren die ongelukken veroorzaken. Auto's die op het parkoers staan of er zelfs op rijden. Dát zorgt voor de zware crashes. Zaken die wij zelf niet kunnen beïnvloeden. Dat moet het beginpunt zijn. Niet onze houding op de fiets.''