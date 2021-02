Tour-baas maakt na de eerste koersen een eerste balans op: "Ik ben redelijk optimistisch"

Christian Prudhomme heeft met veel aandacht opgevolgd hoe het wegseizoen zich op gang heeft getrokken. Enkele koersen zijn weggevallen, maar ondertussen zijn er ook al enkelen afgewerkt. Prudhomme is dus positief dat het wielerjaar 2021 zo veel mogelijk wedstrijden zal bevatten.

De RTBF strikte de Tour-baas na de eerste wedstrijden van het seizoen op Franse bodem. "Ik ben natuurlijk zeer tevreden dat de GP Marseillaise en de Ster van Bessèges goed verlopen zijn", zegt Prudhomme. "Ik ben redelijk optimistisch, al had ik persoonlijk gedacht dat we 2021 zouden aanvatten met enkele rustige maanden."

Daarvoor had de coronacrisis toch wat sneller moeten gaan liggen. "We hadden gehoopt op een perfecte kalender met alle koersen. Dat is niet het geval, maar we blijven hard werken met iedereen die beslist om ons te helpen opdat we kunnen koersen."

OP ZELFDE GOLFLENGTE

In tijden van crisis zijn er ook wel mooie dingen die naar voor komen. De solidariteit binnen de wielerwereld bijvoorbeeld. "Wat ik van 2020 onthoud, is dat iedereen op dezelfde golflengte zat. Dat zet zich door in het begin van 2021."