Valverde maakt zich stilaan op voor zijn eerste koers van 2021 en García Cortina debuteert in zelfde wedstrijd

Ook voor Alejandro Valverde komt er weer maar eens een nieuw wielerjaar aan. De voormalige wereldkampioen is nog niet moegestreden en staat zondag aan de start van de Clásica de Almeria. Hetzelfde geldt voor Iván García Cortina, die zijn eerste koers voor Movistar rijdt.

De Spanjaarden Valverde en García Cortina zijn de twee bekende namen in de selectie van Movistar voor de Clásica de Almeria, de eendagskoers die zondag op het programma staat. Voor beiden betekent dat hun eerste wedstrijddag van 2021.

© photonews

Voor de 25-jarige García Cortina is dat dus zijn eerste koers in loondienst van zijn nieuwe ploeg. Na vier seizoenen voor Bahrein te hebben gereden tekende hij bij Movistar een contract voor drie jaar. Valverde is al 40, maarr verlengt zijn carrière met minstens nog een volledig jaar.

Ook nog in de selectie van Movistar voor de wedstrijd in Almeria: Gabriel Cullaigh, Gonzalo Serrano, Johan Jacobs, Mathias Norsgaard en Juri Hollmann.