België mag Europees Kampioenschap BMX zowel dit als volgend jaar organiseren

België blijft zich opwerpen als wielernatie en niet alleen op vlak van het wegwielrennen. De BMX'ers die de Europese titel ambiëren zullen ook weer afzakken naar ons land. Het EK zal immers zowel dit jaar als volgend jaar in België plaatsvinden.

Het EK BMX van dit jaar zal gehouden worden in Limburg, in Heusden-Zolder meer bepaald. Daar werd in 2019 nog de wereldkampioenschappen georganiseerd. Heusden-Zolder krijgt er ook nog eens de eerste twee manches van de European Cup bovenop.

DESSEL KRIJGT ZIJN KAMPIOENSCHAP IN 2022

Het EK zal doorgaan van 9 tot 11 juli. Ook in 2022 zal de Europese kampioen dus in België worden aangeduid. Dan vindt het kampioenschap plaats in de Kempen, in Dessel. Daar zou ook het EK van vorig jaar gehouden worden.

Dat stond eerst op het programma in juli en later na uitstel in oktober. Beide keren gooide het coronavirus roet in het eten.