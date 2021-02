Dewulf rijdt eerste koers voor AG2R aan zijde van twee landgenoten: "In klassiekers Naesen en Van Avermaet helpen"

De eerste koersdag van Stan Dewulf in 2021 komt er bijna aan. Voor hem betekent dat ook de eerste keer dat hij in een wedstrijd het shirt van AG2R mag aantrekken. De Franse formatie rekent ook op een sterke Dewulf later in de klassiekers.

AG2R Citroën heeft Dewulf geselecteerd voor de Clásica de Almeria, de Spaanse eendagskoers die zondag op het programma staan. Hij zal in het gezelschap vertoeven van twee landgenoten, Gijs Van Hoecke en Lawrence Naesen. Voorts zitten ook nog Damien Touzé, Marc Serreau, Andrea Vendrame en Anthony Julien in de selectie. "Ik vind het spannend om voor de eerste keer de kleuren van AG2R Citroën te dragen", zegt een enthousiaste Dewulf. "Als je voor een nieuwe ploeg start, voel je die extra motivatie. De Clásica de Almeria is zeker lastig genoeg om je een idee te geven van waar je staat. De ploeg start met ambities. Als de omstandigheden goed zijn, hopen we zeker mee te doen voor de overwinning." OOK ZELF KEERTJE WINNEN Later ook de hoofdprijs pakken in één van de klassiekers zou helemaal super zijn. "In de Belgische klassiekers is het mijn doel om Oliver Naesen en Greg Van Avermaet te helpen in de finale. Persoonlijk wil ik in mijn derde profjaar ook een overwinning meegraaien."