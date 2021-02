Nieuw-Zeelands kampioenschap tijdrijden werd enorm spannend: George Bennett tweede op één seconde van uiteindelijke winnaar

Het Nieuw-Zeelands kampioenschap tijdrijden was een wedstrijd over 44 kilometer, maar toch werd het een razend spannende wedstrijd. Zo kwam de Nieuw-Zeelandse ster George Bennett dicht bij de titel, maar hij eindigde op één seconde van winst.

De zege was uiteindelijk voor Aaron Gate. De renner van Black Spoke Pro Cycling Academy mag zich zo een jaar de Nieuw-Zeelandse kampioen tijdrijden noemen. Bennett werd dus tweede en Michael Vink eindigde op de derde plaats op twee seconden, zoals u hieronder via de tweet van FirstCycling.com kan zien.

An incredibly close battle in the 🇳🇿 mens elite time trial championship, with @aarongate just coming out on top to take the win. https://t.co/L2D2BN0RsO pic.twitter.com/N9BtnSF5Dy