Ivan Sosa profiteert van ploegenspel en wint op Mont Ventoux voor Bernal en Alaphilippe, Vansevenant verrast

Ivan Ramiro Sosa heeft de 3e etappe gewonnen in de Tour de la Provence. De Colombiaan viel aan op 5 kilometer van de finish op Chalet Reynard en hield stand. Ploegmaat Bernal lijkt terug van weggeweest en eindigde tweede, wereldkampioen Alaphilippe werd derde.

Lotto-Souda verloor met Tim Wellens een pion, de winnaar van de Ster van Bessèges gaf op met een verkoudheid, maar gaf niet op en stuurde Gianni Vermeersch mee in de ontsnapping van de dag.

In het peloton controleerde Deceunick-Quick.Step vooral het pak, met groot vertrouwen in wereldkampioen Julian Alaphilippe.

De Plus moet vroeg lossen

Team INEOS bepaalde het tempo aan de voet van de Mont Ventoux met ook Laurens De Plus mee in het treintje maar onze landgenooit moest zich snel aan de kant zetten, te snel voor zijn doen.

Het was niet Egan Bernal die zijn duivels ontbond maar wel zijn ploegmaat Sosa. De Colombiaan plaatste zijn aanval op zo'n 5 kilometer van de top.

Vansevenant verrast

In de grep der favorieten rekende Julian Alaphilippe op een uitstekende Mauri Vansevenant die zich op kop gezet had. De 21-jarige klimmer kon het gat op Sosa niet dichten maar hield het tempo er wel in.

Wanneer Vansevenant leeg was, plaatste Alaphilippe zijn aanval. Hij kreeg Bernal mee als waakhond en later kwam ook Wout Poels nog aansluiten.

Bernal toonde dat hij zo goed als helemaal terug was en plaatste op anderhalve kilometer van de top een aanval. Wereldkampioen Alaphilippe reageerde goed en kwam tot i het wiel waardoor Bernal de benen opnieuw stil hield.

Sosa houdt stand

Alaphilippe bleef rijden met de mond wijd open maar Sosa hield stand en kwam met 15 seconden vorsprong op ploegmaat Bernal over de streep. Alaphilippe strandde op enkele seconden van Bernal op plaats 3.

Poels werd knap 4e, Vansevenant reed in de tweede groep naar een indrukwekkende 8e plaats op Mont Ventoux