Quinten Hermans verrassende winnaar in Eeklo

Quinten Hermans heeft de Ethias Cross in Eeklo gewonnen. Samen met ploeggenoot Corné Van Kessel was hij in goede doen en soleerde hij naar de overwinning. Toon Aerts werd tweede, Eli Iserbyt derde.

Wat we bij de vrouwen regelmatig zagen, gebeurde nu ook bij de heren. Toon Aerts bleef in de eerste ronde haperen achter een paaltje en verloor zo 15 seconden. Bij dat haperen hinderde hij bovendien iedereen achter hem waardoor Corné Van Kessel op kousevoeten weg kon rijden.

Topfavoriet en man in vorm Laurens Sweeck kam niet echt in het stuk voor. Na een val besloot hij om op te geven. "Ik vrees dat ik een kneuzing heb en nam het zekere voor het onzekere. Ik wou graag nog uitrijden voor mezelf maar bleef te veel last ondervinden bij het op- en afstappen", vertelde Sweeck over zijn opgave.

De mannen van Tormans hadden er zin in want wanneer Van Kessel tot tweemaal toe gegrepen werd, ging Quinten Hermans ervandoor. In de achtergrond rukken Toon Aerts en Eli Iserbyt zich los van de rest.

Bij het ingaan van de laatste ronde had Hermans een voorsprong van 20 seconden op het duo Aerts-Iserbyt, de vogel leek gaan vliegen. Aerts en Iserbyt waren ook meer bezig met elkaar te lossen en bij een foutje van Iserbyt was ook Aerts los.

Aerts maakte nog een hoog tempo om Iserbyt achter zich te houden maar hij kwam niet dichter bij leider Hermans, die verrassend de zege wegkaapte in Eeklo.