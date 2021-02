Tim Wellens geeft op in Tour de La Provence met lichte verkoudheid

Komt er dan toch nog een kink in de kabel bij Tim Wellens naar aanloop van de grote koersen? Wellens won eerder het algemeen klassement en een etappe in de Ster van Bessèges maar moet in de Tour de la Provence opgeven.

De renners moesten in de Provence zaterdag over de Ventoux maar dat zal gebeuren zonder Tim Wellens. De ploeg liet weten dat Wellens last heeft van een lichte verkoudheid en keelproblemen. Om De Omloop Het Nieuwsblad niet in gevaar te brengen, werd besloten om Wellens niet van start te laten gaan in de 3e etappe.

Wellens was samen met Degenkolb en Gilbert een van de drie renners bij Lotto-Soudal die de dubbel Bessèges-Provence moest rijden en dus ook de meeste kilometers verzameld had in het nog prille seizoen. Met nog twee weken te gaan voor het Vlaamse openingsweekend, hoopt de ploeg dat hij conditioneel niet te veel last zal hebben van zijn lichamelijke problemen.