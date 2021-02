Renner van Deceuninck-Quick-Step onderzocht in het ziekenhuis na valpartij in Clásica de Almería

Alvaro Hodeg was met ambitie gestart in de Clásica de Almería, maar de Colombiaan viel in de laatste 20 kilometer van de wedstrijd. Hij kon niet meer verder en werd zelfs naar het ziekenhuis gebracht, waar ze hem verder gingen onderzoeken.

De schade lijkt echter mee te vallen voor Hodeg. Op de website van Deceuninck–Quick-Step staat namelijk te lezen dat hij enkele schaafwonden en een wondje aan zijn linkerhand heeft opgelopen. Er zijn geen breuken vastgesteld.

#ClasicaAlmeria ended in a bunch sprint where @flosenech became the first Frenchman in 17 years to podium at the race.

More about this and @alvaro_hodeg's condition following his crash, here: https://t.co/Bt6T9JZiXw

Photo: @GettySport pic.twitter.com/1K2klgjsw6