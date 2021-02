Straf trio Thomas - Dennis - Hart krijgt gezelschap van onder meer Tom Pidcock in de Ronde van de Haut Var

Ook voor de Ronde van de Haut Var is de selectie van Ineos er weer één om u tegen te zeggen. Thomas en Geoghegan Hart brengen hun ervaring als winnaar van een grote ronde mee, Rohan Dennis zijn tijdritcapaciteiten. Ook in de selectie: Tom Pidcock.

De Britse veldrijder komt nu ook op de weg bij de grote jongens terecht. Hij reed nog geen wegwedstrijd voor Ineos, maar daar komt vanaf 19 februari dus verandering in. Dan start de Ronde van de Haut Var immers. De driedaagse rittenkoers eindigt op 21 februari.

Bij Ineos Grenadiers is er dus plek voor Pidcock in de ploeg, net als voor Thomas, Geoghegan Hart en Dennis. Daarmee stopt de weelde nog niet. Ook Pavel Sivakov, nog zo'n renner die goed bergop kan, is er bij. Met Jhonatan Narváez werd een ritwinnaar uit de Giro van vorig jaar geselecteerd.

Hey @tourhautvar, we've got some riders for you 👇



Describe our lineup in an emoji 💭 pic.twitter.com/lpxjWC5Zgi — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) February 15, 2021

Ten slotte is er ook ondersteuning vanuit de Lage Landen, want ook de Nederlander Dylan van Baarle zal in het shirt van Ineos de Ronde van de Haut Var rijden.