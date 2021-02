Team DSM maakt selectie bekend voor UAE Tour: Duitse en Nederlandse sprinter zijn de speerpunten

Team DSM heeft haar selectie bekendgemaakt voor de UAE Tour. Ze lijken vooral in de massasprints te willen toeslaan, want onder meer Nikias Arndt en Cees Bol zullen aan de start staan.

Team DSM, tot vorig jaar nog Team Sunweb, heeft haar selectie bekendgemaakt UAE Tour. De rittenwedstrijd staat van 21 tot en met 27 februari op het programma en twee sprinters lijken de speerpunten te zijn bij de wielerformatie.

Zo zijn volgens Wielerflits Nikias Arndt en Cees Bol van de partij. Arndt won in het verleden onder meer een rit in de Giro en de Vuelta en Bol werd vorig jaar nog tweede in een etappe in de Tour de France. Ook Thymen Arensman, Asbjørn Kragh Andersen, Mark Donovan, Alberto Dainese en Florian Stork zijn van de partij.