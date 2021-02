Cycling Vlaanderen lanceert groot plan 'Vrouwenwielrennen': strijdlustklassement en aanbod voor iedereen

Cycling Vlaanderen haalt alles uit de kast om het dameswielrennen in onze regio te promoten. Er was al het succesvolle project 'Zij aan zij', dat inzet op meisjes van 12 tot 18 jaar. Dat krijgt nu navolging, met aandacht voor alle leeftijdscategorieën.

Cycling Vlaanderen lanceert immers een groot plan 'Vrouwenwielrennen'. Er wordt een traject uitgetekend voor recreatieve vrouwelijke fietsfanaten. Daarnaast wordt ook een strijdlustklassement in het leven geroepen, voor meisjes van 15 tot 18 jaar. Cycling Vlaanderen voorziet in 2021 ook een aanbod in wedstrijden voor alle rensters, van jong tot oud.

Het vrouwenwielrennen in Vlaanderen had een boost nodig

Anne-Laure Gheerardyn is sinds 1 januari 2021 coördinator vrouwenwielrennen binnen Cycling Vlaanderen en volgt dit initiatief dus op de voet. "Het vrouwenwielrennen in Vlaanderen had een boost nodig, en dat is waar we dit jaar in volle vaart naartoe sprinten. Meisjes en vrouwen kennis laten maken met het wielrennen, ondersteunen waar nodig en begeleiden in hun traject."

Gheerardyn maakt erg duidelijk dat Cycling Vlaanderen met deze actie inzet op fun in het dameswielrennen. "Als federatie willen we er voor iedereen zijn, en dat met één hoofddoel: plezier beleven op de fiets!"