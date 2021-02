Na (tijdelijk?) stoppen van Dumoulin en de val van Teunissen mag er voor Van Aert niet te veel meer gebeuren

Wout van Aert heeft een sterk veldritseizoen gebreid aan een buitengewoon jaar op de weg. Niets lijkt hem in de weg te staan om in 2021 op de weg een even goed niveau te halen dan in 2020. Al is het wel wenselijk dat zijn ploeg van verdere pech gespaard blijft.

Wanneer de beslissing genomen werd om Tom Dumoulin de Ronde van Vlaanderen te laten rijden, zal Wout van Aert daar zeker tevreden mee geweest zijn. Een hardrijder als Dumoulin erbij in de klassieke kern: dat is zeker een troef. Inmiddels ziet de wereld er heel anders uit. Dumoulin heeft zijn carrière stopgezet en het is nog maar de vraag of hij terugkeert.

Dat zal alleszins niet dit voorjaar zijn. Ook Mike Teunissen zal waarschijnlijk in de voorjaarskoersen niet beschikbaar zijn na een valpartij op training. Van Aert zal hopen dat ze Teunissen misschien richting Ronde of Roubaix nog net opgelapt krijgen. Of dat dan wel zo verstandig is, zelfs als het zou kunnen, is dan weer een andere vraag.

ONTBREKEN VAN TEUNISSEN EEN ADERLATING

Vooral Teunissen is wel een aderlating, want die zou er in alle klassiekers bij geweest zijn en zou zeker in die wedstrijden zijn ding hebben kunnen doen om Van Aert bij te staan. Hij ging een versterking zijn in ergelijking met 2020. De verschillende renners bij Jumbo-Visma zullen een plekje opschuiven in de hiërarchie, maar blijft wel een feit dat een belangrijke renner wegvalt en er dus iemand nieuw ingepast moet worden.

Gezien het werk dat hij zelf in andere periodes van het jaar in het team doet, verdient Wout van Aert om een sterke ploeg aan zijn zijde te hebben in 'zijn' wedstrijden. Het is ook het opzet van Jumbo-Visma om Van Aert goed te omringen in de klassiekers, een heel andere insteek dan toen hij net bij het team kwam. Muizenissen in het hoofd van renners of pech kunnen hier wel een stevige impact op hebben.

HOPEN OP MEER GELUK IN VERVOLG VOORBEREIDING

Als Van Aert in de periode die ertoe doet zelf écht goed is, maar een sterke ploeg rond zich is zeker een meerwaarde. Daarom mag er nu toch niet al te veel meer gebeuren qua pech, valpartijen of afwezigheden bij zijn helpers. Duimen maar voor Van Aert dat in de rest van de voorbereiding Dame Fortuna wat meer de kant van Jumbo-Visma kiest.