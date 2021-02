19-jarig spurttalent krijgt promotie bij Jumbo-Visma

Amper 19 jaar oud en al deel uitmaken van de WorldTour-ploeg van Jumbo-Visma, het is weinigen gegeven. Het spurttalent Olav Kooij is erin geslaagd. De Nederlander krijgt vroeger dan gepland een promotie naar het vaandelteam.

"Het idee was aanvankelijk om hem medio dit seizoen over te hevelen naar het vaandelteam. Binnen alle geledingen van Team Jumbo-Visma leefde de overtuiging dat het wijselijk is om dat proces met enkele maanden te versnellen”, klinkt het bij de ploeg van Wout Van Aert in een persbericht.

Dat die overstap er nu eerder komt dan gepland is logisch als we kijken naar de grote vooruitgang die de jonge Nederlander de laatste maanden geboekt heeft. In het afgelopen seizoen, waarin veel koersen werden afgelast, behaalde Kooij alsnog zes overwinningen. Hij is een renner die naast sprinten ook het klassieke werk aankan.

Met zijn komst vangt Jumbo-Visma toch enigszins het uitvallen van de geblesseerde Mike Teunissen op.