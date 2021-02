Gent-Wevelgem volgt met editie voor wielertoeristen voorbeeld van Ronde van Vlaanderen en schuift op

De Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen werd verplaatst van het voorjaar naar september. Gent-Wevelgem voor wielertoeristen zal nu plaatsvinden op 28 augustus 2021. Oorspronkelijk was 27 maart de vastgelegde datum.

In 2021 the sportive will be moved to 28 August due to the current health situation. 🚴🏻‍♀️🚴🏻‍♂️ We are looking forward to welcoming you in sleeveless shirts for a sunny summerride in Flanders Fields.



