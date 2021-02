Geruststelling bij Kooij nadat Jumbo-Visma hem naar de WorldTour haalt: "Belangrijk onderdeel van mijn ontwikkeling"

Veel vroeger dan verwacht haalt Jumbo-Visma Olav Kooij bij de WorldTour-ploeg. Het Development Team laat hij reeds achterwege. Uiteraard in de eerste plaats een teken dat de 19-jarige Nederlandse renner uitstekend bezig is.

Hoe kijkt Kooij zelf aan tegen het rijden tussen de grote jongens? "In de profkoersen kan ik een hoop leren. Die ervaring neem ik allemaal mee in mijn rugzak. Door nu deze stap te zetten ben ik iets meer verzekerd van het rijden van wedstrijden en dat is een belangrijk onderdeel van mijn ontwikkeling."

Ook sportief verantwoordelijke Merijn Zeeman zag voor Kooij een opening om meer wedstrijden te rijden. "Helaas vallen er echter steeds meer koersen weg uit het programma van ons developmentteam en tegelijkertijd ontstaat er in het profprogramma juist meer ruimte door het uitvallen van renners. Dat creëert voor Olav een situatie waarin een overstap het beste bijdraagt aan zijn opleiding en ontwikkeling."

HERENIGING MET RENNERS UIT OPLEIDINGSPLOEG IN TOEKOMST?

Voortaan komt de renner uit Numansdorf dus steevast ervaren rotten tegen tijdens de koers. "Mijn ploeggenoten van de opleidingsploeg ga ik nu wat minder zien, maar op gezamenlijke trainingskampen en in koersen met een mixteam kom ik ze echt nog wel tegen", laat Kooij zijn jonge collega's niet helemaal los. "Daarnaast hoop ik ze ook snel terug te zien in het World Tour-team."