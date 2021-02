Ook Movistar maakt ploeg bekend voor UAE Tour: Debuut voor Oostenrijker, Alejandro Valverde waagt zijn kans

Alle ploegen zijn hun selecties aan het bekendmaken voor de UAE Tour en dus kan ook Movistar niet achter blijven. Alejandro Valverde start als kopman en Gregor Mühlberger maakt zijn debuut voor de Spaanse wielerformatie.

Movistar heeft haar selectie bekendgemaakt voor de UAE Tour. De 40-jarige Alejandro Valverde lijkt te starten als kopman en met Gregor Mühlberger is er ook bij de Spaanse ploeg een debutant. Mühlberger won in het verleden nog een etappe in de Binckbank Tour.

Daarnaast rekenen ze vooral op Spanjaarden, want ook Antonio Pedrero, Albert Torres, Héctor Carretero en Antonio Pedrero zijn van de partij. Ook de Italiaan Davide Villella is geselecteerd voor de UAE Tour.